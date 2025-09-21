СМИ: В Дербенте горит многоэтажный жилой дом

Сильный пожар произошел в Дербенте, там загорелся девятиэтажный жилой дом, сообщает Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, сначала рядом вспыхнул «Мерседес», а затем огонь перекинулся на фасад здания. В результате инцидента огонь охватил несколько этажей и кровлю жилого дома — из-за сильного ветра пламя быстро распространяется.

Жителей экстренно эвакуируют. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее при пожаре в Тамбовской психиатрической больнице пострадали пациенты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

