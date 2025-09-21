СМИ: США уступают в лунной гонке Китаю из-за задержек SpaceX

Таким образом, страна может уступить лидерство Китаю. Главная причина отставания — срывы сроков со стороны компании SpaceX. Проект многоразового корабля Starship, на который NASA возлагает главную роль в миссии Artemis III, столкнулся с большими проблемами. Из четырех последних испытаний три закончились взрывами, а запланированное на текущий год топливное испытание перенесено минимум на 2026 год.

В NASA указали, что высадка может быть отложена до 2028 года или позже.

Луна может быть только промежуточным этапом для дальнейших полетов, поэтому создание ядерного реактора на ней слишком амбициозный и затратный проект, который может не завершиться успехом, рассказал НСН генеральный директор частной космической компании «КосмоКурс» Павел Пушкин.

