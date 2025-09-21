СМИ: США уступают в лунной гонке Китаю из-за задержек SpaceX
США могут не успеть реализовать план высадки астронавтов на Луну в 2027 году, сообщает The New York Times.
Таким образом, страна может уступить лидерство Китаю. Главная причина отставания — срывы сроков со стороны компании SpaceX. Проект многоразового корабля Starship, на который NASA возлагает главную роль в миссии Artemis III, столкнулся с большими проблемами. Из четырех последних испытаний три закончились взрывами, а запланированное на текущий год топливное испытание перенесено минимум на 2026 год.
В NASA указали, что высадка может быть отложена до 2028 года или позже.
Луна может быть только промежуточным этапом для дальнейших полетов, поэтому создание ядерного реактора на ней слишком амбициозный и затратный проект, который может не завершиться успехом, рассказал НСН генеральный директор частной космической компании «КосмоКурс» Павел Пушкин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вучич заявил, что посольства Запада испугались Белоусова
- Пушков: Урегулирование на Украине возможно только с согласия Москвы
- СМИ: США уступают в лунной гонке Китаю из-за задержек SpaceX
- Победитель «Интервидения» хочет доучить русский и написать на нем песню
- СБУ объявила в розыск зампредседателя правительства РФ Патрушева
- Предложено увеличить штраф за курение и распитие алкоголя в подъездах
- Зеленский ввел санкции против Мизулиной
- СМИ: В Дербенте горит многоэтажный жилой дом
- Медведева призвала ISU и МОК снять ограничения в отношении российских спортсменов
- Завершены работы на месте обрушения в московской школе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru