Зеленский ввел санкции против Мизулиной
21 сентября 202504:01
Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкции против главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, сообщает РИА Новости.
Также ограничения введены против главы Гагаузии Евгении Гуцул и внука основателя и первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля.
Санкции включают блокирование активов на территории Украины и другие меры.
Ранее Зеленский ввел санкции против граждан и компаний из РФ, Китая и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
