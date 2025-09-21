Зеленский ввел санкции против Мизулиной

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкции против главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, сообщает РИА Новости.

Песков: Россия научилась извлекать из санкций выгоду

Также ограничения введены против главы Гагаузии Евгении Гуцул и внука основателя и первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля.

Санкции включают блокирование активов на территории Украины и другие меры.

Ранее Зеленский ввел санкции против граждан и компаний из РФ, Китая и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

