СМИ: США направили Украине список требований для продолжения получения помощи

Администрация США направила Киеву письмо со списком требований, которые необходимо выполнить для дальнейшего получения военной помощи, сообщает «Украинская правда».

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Речь идет о необходимости проведения либерализации цен на газ и электроэнергию. Кроме того, необходимо ввести в наблюдательные советы компаний «Укрэнерго» и «Нафтогаз» по одному человеку, создать набсовет при госконцерне «Укроборонпром» и привести государственные закупки вооружения в соответствие со стандартами Североатлантического альянса.

Ранее в Белом доме заявили, что у США хватит средств на поставки оружия Киеву только на пару недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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