СМИ: США направили Украине список требований для продолжения получения помощи
Администрация США направила Киеву письмо со списком требований, которые необходимо выполнить для дальнейшего получения военной помощи, сообщает «Украинская правда».
Речь идет о необходимости проведения либерализации цен на газ и электроэнергию. Кроме того, необходимо ввести в наблюдательные советы компаний «Укрэнерго» и «Нафтогаз» по одному человеку, создать набсовет при госконцерне «Укроборонпром» и привести государственные закупки вооружения в соответствие со стандартами Североатлантического альянса.
Ранее в Белом доме заявили, что у США хватит средств на поставки оружия Киеву только на пару недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США направили Украине список требований для продолжения получения помощи
- США ввели санкции против корпорации «ВСМПО-Ависма»
- СМИ: Запад планирует свергнуть власти Польши с помощью Украины
- Белый дом: у США хватит средств на поставки оружия Киеву только на пару недель
- «Энергично ел орешки»: Собчак заверила, что Кадыров здоров
- Кадыров описал Собчак ситуацию с избиением Журавеля
- «Про семью нельзя»: Кадыров сделал предупреждение Собчак
- В Дагестане задержали стрелявшего по воротам церкви мужчину
- СМИ: в России рухнули биржевые цены на топливо
- ПВО сбила два украинских беспилотника над Курской областью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru