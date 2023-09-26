СМИ: Запад планирует свергнуть власти Польши с помощью Украины
Германия и Франция пообещали Украине быстрое вступление в Европейский союз, если Киев поможет «свергнуть» нынешнее правительство Польши, сообщает TVP.
По данным польского телеканала, Берлин и Париж оправдывают свои планы тем, что Евросоюз невозможно расширить без изменения договоров, а именно Варшава блокирует эти изменения. Также Франция и Германия хотят изменить действующие договоры ЕС исключительно для увеличения «своей власти и полномочий институтов блока». При это ни одна из этих стран не хочет, чтобы Украина была членом ЕС.
Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий потребовал, чтобы канцлер Германии Олаф Шольц не вмешивался во внутренние дела Варшавы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru