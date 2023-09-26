Белый дом: у США хватит средств на поставки оружия Киеву только на пару недель

У американских властей хватит средств на военные поставки Киеву еще на несколько недель, сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.

Hill: Республиканцы в Конгрессе выражают скептицизм насчет помощи Украине

Как заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности администрации США Джон Кирби, дальнейшая помощь Украине может пострадать без решения Конгресса о выделении дополнительных средств. Он призвал парламентариев поторопиться с выделением 24 миллиардов долларов, пока на фронте, по его словам, сохраняются благоприятные условия для украинского контрнаступления.

Ранее сообщалось, что спикер Маккарти не хочет выводить средства из бюджета Пентагона на обучение украинцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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