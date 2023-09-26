Белый дом: у США хватит средств на поставки оружия Киеву только на пару недель

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Количество тяжких преступлений в РФ с участием мигрантов выросло на треть с начала года

Уже 7 тыс. вынужденных переселенцев из Карабаха прибыли в Армению

Абитуриентам не надо будет предъявлять бумажные документы при зачислении в вуз

Гимнасты РФ не поедут на Олимпиаду под без флага