СМИ: составы с техникой ВСУ стягиваются в сторону Приднестровья

Украинские военные стягивают составы с техникой, артиллерийскими орудиями и боеприпасами, в том числе с самоходными гаубицами, в сторону Приднестровья, сообщает «Русская Весна».

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Также армия Украины перебрасывает личный состав ВСУ.

Российский склад оружия в Приднестровье хранит боеприпасы со времен Второй мировой войны, и мощность детонации снарядов будет сопоставима с ядерным взрывом. Об этом в разговоре с НСН заявил эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков.

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ФОТО: Сайт правительства Приднестровской Молдавской республики
ТЕГИ:ВСУУкраинаПриднестровье

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