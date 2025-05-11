СМИ: Самый дорогой обед в ресторане в Исландии, Россия – на 78-м месте
Дороже всего обед в ресторане для двух персон оказался в Исландии и Швейцарии, Россия - на 78-м месте. Об этом сообщают РИА Новости.
Так, в Исландии и Швейцарии обед обойдется особенно дорого — 10,8 и 11,2 тысячи рублей соответственно. Третье место занял Камерун с ценой в 9,1 тысячи рублей. Далее следуют Дания (8,6 тыс. руб.), Барбадос (8,1 тыс. руб.), Норвегия (7,8 тыс. руб.) и Бельгия (7,3 тыс. руб.). В десятку самых дорогих стран также вошли Ирландия, Люксембург и Нидерланды, где средний чек на двоих составляет около 7,3 тысяч рублей.
Россия расположилась ниже середины рейтинга — на 78-й позиции. Поесть в ресторане вдвоем здесь можно в среднем за 2,7 тысячи рублей, следует из данных Росстата.
В противоположном конце списка — страны с самыми низкими ценами на ресторанное обслуживание. Лидирует Бангладеш, где обед на двоих обойдётся всего в 997 рублей. Следом идут Пакистан — чуть более 1 тысячи рублей, Индия — 1,15 тысячи, а также Таджикистан и Индонезия с ценой около 1,2 тысячи рублей на двоих. В список также попали Ливия (1,4 тыс. руб.), а замыкают десятку Непал и Боливия (по 1,5 тыс. руб.), Киргизия (1,57 тыс. руб.) и Египет (1,6 тыс. руб.).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru