СМИ: Самый дорогой обед в ресторане в Исландии, Россия – на 78-м месте

Так, в Исландии и Швейцарии обед обойдется особенно дорого — 10,8 и 11,2 тысячи рублей соответственно. Третье место занял Камерун с ценой в 9,1 тысячи рублей. Далее следуют Дания (8,6 тыс. руб.), Барбадос (8,1 тыс. руб.), Норвегия (7,8 тыс. руб.) и Бельгия (7,3 тыс. руб.). В десятку самых дорогих стран также вошли Ирландия, Люксембург и Нидерланды, где средний чек на двоих составляет около 7,3 тысяч рублей.

Россия расположилась ниже середины рейтинга — на 78-й позиции. Поесть в ресторане вдвоем здесь можно в среднем за 2,7 тысячи рублей, следует из данных Росстата.

В противоположном конце списка — страны с самыми низкими ценами на ресторанное обслуживание. Лидирует Бангладеш, где обед на двоих обойдётся всего в 997 рублей. Следом идут Пакистан — чуть более 1 тысячи рублей, Индия — 1,15 тысячи, а также Таджикистан и Индонезия с ценой около 1,2 тысячи рублей на двоих. В список также попали Ливия (1,4 тыс. руб.), а замыкают десятку Непал и Боливия (по 1,5 тыс. руб.), Киргизия (1,57 тыс. руб.) и Египет (1,6 тыс. руб.).

Ранее в России появился первый интерактивный Гастротуристический атлас локальной кухни с рекомендациями от лучших молодых шеф-поваров страны, сообщает НСН.

