Теория большого взрыва: Чем чревата атака Украины на российский склад в Приднестровье
Последствия детонации боеприпасов на складе в Приднестровье сопоставимы с ударом ядерной силы, рассказал НСН военный эксперт Павел Калмыков.
Российский склад оружия в Приднестровье хранит боеприпасы со времен Второй мировой войны, и мощность детонации снарядов будет сопоставима с ядерным взрывом. Об этом в разговоре с НСН заявил эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков.
Ранее RT со ссылкой на источник сообщил, что ВСУ перебросили тысячи солдат в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья. По некоторым данным, в апреле туда направили до четырех тысяч военнослужащих. В период с 9 по 15 мая одна группировка планирует выдвинуться в направлении Тирасполя с целью провокации и отвлечения российских войска, вторая попытается захватить склады с боеприпасами в Колбасной.
«В Колбасне огромный склад оружия, он считается едва ли не самым большим арсеналом в мире. Там огромное количество боеприпасов, причем со Второй мировой войны. Когда ученые подсчитывали, что будет, если все это взорвать, то мощность будет сопоставима с тактическим ядерным взрывом. Очень большая разрушительная сила. Поэтому взрывать нельзя, отдавать тоже нельзя. Я уверен, что российский Генштаб просчитывает подобное развитие событий, и знает, как будет отражать возможный удар ВСУ в направлении Приднестровья», - сказал Калмыков.
Собеседник уверен, что в случае, если сценарий окажется верным, и Украина решится на маневры в отношении российских боеприпасов, Молдавия никак не будет сопротивляться происходящему.
«Вооруженные силы Молдавии не будут оказывать никакого противодействия, потому что эта страна на стороне Украине. Вопрос в том, как поведет себя в этой ситуации Россия, которая может сорвать эти планы своим дальнобойным оружием и авиацией. Но если об этом стало известно, то это говорит о том, что это, возможно, дезинформация для отвлечения внимания перед анонсированным контрнаступлением», - добавил эксперт.
При этом для России не составит никакого труда поразить вражеские цели с помощью высокоточных ракет и авиабомб, отметил Калмыков.
«Высокоточные ракеты «Калибр» с акватории Черного моря; авиационные высокоточные боеприпасы, которые могут применяться с истребителей и бомбардировщиков; высокоточные планирующие авиабомбы. С учетом того, что небо над Украиной довольно прозрачное, потому что основные системы ПВО уничтожены, то у российской армии есть все силы и средства для того, чтобы разбить ту группировку, которая будет пытаться атаковать Приднестровье», - резюмировал он.
Ранее экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» также выразил мнение, что что слухи об атаке на склад в Колбасне могут быть отвлекающим маневром.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 214 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 549 / сут.
- Андрей Козырев стал главным тренером ХК «Северсталь»
- В Приморье стаффордширский терьер укусил за лицо пятилетнего ребенка
- Киев открестился от причастности Украины к атаке на Кремль
- Зеленский не планирует сразу возвращаться на Украину после Финляндии
- Боррель анонсировал санкционный механизм против обвиняемых в коррупции людей
- Минздрав РФ заявил о выпуске вакцин от кори опережающими темпами
- В Госдуме призвали нанести ракетный удар по киевской резиденции Зеленского
- Пригожин заявил о фактически начавшемся наступлении ВСУ
- Алиев пригрозил Армении изоляцией
- Появилось видео предполагаемой атаки Кремля беспилотником
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru