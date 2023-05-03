Теория большого взрыва: Чем чревата атака Украины на российский склад в Приднестровье

Российский склад оружия в Приднестровье хранит боеприпасы со времен Второй мировой войны, и мощность детонации снарядов будет сопоставима с ядерным взрывом. Об этом в разговоре с НСН заявил эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков.

Ранее RT со ссылкой на источник сообщил, что ВСУ перебросили тысячи солдат в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья. По некоторым данным, в апреле туда направили до четырех тысяч военнослужащих. В период с 9 по 15 мая одна группировка планирует выдвинуться в направлении Тирасполя с целью провокации и отвлечения российских войска, вторая попытается захватить склады с боеприпасами в Колбасной.