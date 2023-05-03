«Отвлекающий маневр?» Генерал Болдырев об атаке Украины на Приднестровье
Подобные диверсии всегда готовятся в тайне, сказал в эфире НСН Владимир Болдырев, допустив, что Киев все-таки может решиться напасть на ПМР.
России не следует превентивно уничтожать крупный склад с боеприпасами в Приднестровье, поскольку слухи о наступлении Украины на ПМР могут быть отвлекающим маневром, заявил в интервью НСН экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев.
По данным RT, Украина перебросила до четырех тысяч боевиков в Одесскую область и готовит атаку на Приднестровье. Отмечается, что в период с 9 по 15 мая одна группировка ВСУ пойдет на Тирасполь, а другая попытается захватить склады с боеприпасами в селе Колбасна.
«Нет, уничтожать склад не надо, там слишком значительные запасы, это не просто так. Взорвать, конечно, можно все, но, коли стало об этом известно, надо думать, будет ли вообще эта провокация. Может быть, это какой-то отвлекающий маневр. Обычно подобные операции и диверсии готовятся в полной тайне. На складе там серьезные запасы боеприпасов советского производства, но непонятно, сколько у них осталось оружия для этих боеприпасов», - сказал Болдырев.
Он допустил, что Киев может решиться на атаку Приднестровья, отметив, что для провокации не нужны большие силы.
«Для проведения провокации или теракта крупных группировок не требуется. Тут вопрос, решатся ли они на это? Если будет наш жесткий ответ, маловероятно, что они решатся пойти на Приднестровье, хотя исключать ничего нельзя. Колбасна, по сути, стоит непосредственно на границе с Украиной, гарнизон охраны там небольшой, особо крупных группировок войск там нет. Все будет зависеть от того, как среагирует правительство и народ Приднестровья, наши миротворцы, которые там находятся, а также – как мы отреагируем на это», - заключил собеседник НСН.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее говорил, что Киев готовит серию отвлекающих маневров перед началом основного контрнаступления в Запорожской области. По его мнению, отвлекающими маневрами могут быть атаки диверсантов на территорию России и попытка ВСУ переправиться через Днепр в Херсонской области.
Со своей стороны, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил в конце апреля, что контрнаступление Украины «абсолютно точно» начнется в ближайшие две недели.
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