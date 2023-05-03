«Отвлекающий маневр?» Генерал Болдырев об атаке Украины на Приднестровье

России не следует превентивно уничтожать крупный склад с боеприпасами в Приднестровье, поскольку слухи о наступлении Украины на ПМР могут быть отвлекающим маневром, заявил в интервью НСН экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев.

По данным RT, Украина перебросила до четырех тысяч боевиков в Одесскую область и готовит атаку на Приднестровье. Отмечается, что в период с 9 по 15 мая одна группировка ВСУ пойдет на Тирасполь, а другая попытается захватить склады с боеприпасами в селе Колбасна.