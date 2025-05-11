Россия возобновила импорт дикого риса из США
В феврале и марте 2025 года США снова начали поставлять в Россию дикий рис, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.
Согласно информации источника, всего за два месяца Штаты отправили в РФ этой продукции на сумму примерно $450 тысяч.
Отмечается, что в начале весны текущего года закупки дикого риса оказались рекордными с 2015-го. В феврале поставки достигали $154,7 тысяч, а в марте они возросли до $294,2 тысяч.
Такой показатель стал наибольшим с апреля 2015 года. Тогда закупки дикого риса США составили $431,7 тысяч.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Китай стал одним из главных поставщиков мяса в Россию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru