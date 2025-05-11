Эксперт: В мае стоимость клубники в России снизится в 2-3 раза

В России в мае по сравнению с апрелем стоимость клубники снизится в два-три раза. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина.

По его словам, изменение цены связано с появление отечественной клубники. Он объяснил, что снижение ее стоимости будет вызвано сокращением расстояния доставки и числа посредников.