Эксперт: В мае стоимость клубники в России снизится в 2-3 раза

В России в мае по сравнению с апрелем стоимость клубники снизится в два-три раза. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина.

По его словам, изменение цены связано с появление отечественной клубники. Он объяснил, что снижение ее стоимости будет вызвано сокращением расстояния доставки и числа посредников.

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Между тем, в последние несколько месяцев в России резко выросли цены на картошку. Так, оптовая цена этого товара с начала года увеличилась на 85%, до рекордных 46,3–51,1 рубля за килограмм. При этом розничные цены за год увеличились в 2,8 раза — до 85,4 рубля за килограмм.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что возникший в белорусских магазинах дефицит картофеля связан с его поставками в Россию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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