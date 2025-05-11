В Иркутской области на нелегальных уличных гонках погибла 17-летняя девушка

В Иркутской области во время проведения нелегальных уличных автогонок на трассе Ангарск — Тальяны погибла 17-летняя девушка, еще три человека получили травмы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, во время одного из заездов 31-летний водитель Тойота Чайзер не справился с управлением и влетел в толпу зрителей, после чего протаранил автомобиль Хонда другого участника и улетел в кювет.

Известно, что в результате ЧП несовершеннолетняя девушка погибла на месте. Троих пострадавших доставили в больницу.