В Иркутской области на нелегальных уличных гонках погибла 17-летняя девушка

В Иркутской области во время проведения нелегальных уличных автогонок на трассе Ангарск — Тальяны погибла 17-летняя девушка, еще три человека получили травмы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, во время одного из заездов 31-летний водитель Тойота Чайзер не справился с управлением и влетел в толпу зрителей, после чего протаранил автомобиль Хонда другого участника и улетел в кювет.

Известно, что в результате ЧП несовершеннолетняя девушка погибла на месте. Троих пострадавших доставили в больницу.

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Позже СМИ сообщили, что правоохранители установили личность предполагаемого организатора нелегальных гонок. Согласно данным управления Госавтоинспекции Главного управления МВД России по Иркутской области, координатором несогласованного мероприятия оказалась местная жительница.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»), ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на Шри-Ланке при падении автобуса в пропасть погибли минимум 16 человек, еще 35 получили травмы.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПодросткиНелегалыАвтогонкиСмертьИркутская Область

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