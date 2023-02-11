СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Взрывы слышны в Киевской области, сообщает украинский Telegram-канал «Политика страны».
«Сообщают о взрывах в Вышгородском районе ... области», — отмечается в сообщении.
Кроме того, по данным СМИ, в ночь на субботу раздаются взрывы в Харьковской области и Херсоне. Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черкасской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской областях.
В пятницу стало известно, что хлопки прогремели в Киеве и Харькове. Кроме того, сообщалось о взрывах в Запорожье, Кривом Роге и ряде украинских регионов.
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