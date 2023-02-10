СМИ: В украинских регионах прогремели взрывы
10 февраля 202311:54
В Кривом Роге, Кировоградской, Полтавской и Одесской областях Украины прогремели взрывы. Об этом сообщили украинские СМИ.
Власти Полтавской области заявили также о работе системы ПВО в регионе.
Ранее секретарь горсовета подконтрольного Киеву Запорожья Анатолий Куртев в своем Telegram-канале заявил, что в городе слышны взрывы, повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило агентство НСН.
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10 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru