СМИ: В украинских регионах прогремели взрывы

В Кривом Роге, Кировоградской, Полтавской и Одесской областях Украины прогремели взрывы. Об этом сообщили украинские СМИ.

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Власти Полтавской области заявили также о работе системы ПВО в регионе.

Ранее секретарь горсовета подконтрольного Киеву Запорожья Анатолий Куртев в своем Telegram-канале заявил, что в городе слышны взрывы, повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило агентство НСН.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВзрывы
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