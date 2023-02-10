Мэры Харькова и Киева сообщили о новых взрывах
Удар по критической инфраструктуре в Харькове был нанесен около десяти часов утра по местному времени 10 февраля. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Игорь Терехов.
По его словам, харьковчане могут испытывать проблемы с электроснабжением, а также другими коммунальными услугами в пятницу.
Также о взрывах заявил глава администрации Киева Виталий Кличко. В личном Telegram-канале он сообщил, что обломками ракеты был автомобиль, а также крыша частного дома в Голосеевском районе украинской столицы. Кличко призвал киевлян оставаться в укрытиях, предупредив о продолжении ракетной атаки.
Ранее украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Об этом сообщило агентство НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+12 392 / сут.
Умерли
395 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+7 503 / сут.
- Барбара Брыльска посоветовала Лии Ахеджаковой уехать из России
- Захарова: тема мирного договора с Японией закрыта
- Глава кабмина Молдавии Гаврилица подала в отставку
- Мэры Харькова и Киева сообщили о новых взрывах
- ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% третий раз подряд
- Асад назвал ситуацию в Сирии катастрофической
- Собянин: Число самозанятых в Москве за год выросло на 42%
- Денис Глушаков подписал контракт с «Пари Нижний Новгород»
- Россия предложила Западу незамедлительно снять санкции с Сирии
- Телеграм: Кто взорвал газопровод РФ и аэростат КНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru