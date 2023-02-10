Мэры Харькова и Киева сообщили о новых взрывах

Удар по критической инфраструктуре в Харькове был нанесен около десяти часов утра по местному времени 10 февраля. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Игорь Терехов.

В подконтрольном Киеву Запорожье заявили о повреждении энергообъектов

По его словам, харьковчане могут испытывать проблемы с электроснабжением, а также другими коммунальными услугами в пятницу.

Также о взрывах заявил глава администрации Киева Виталий Кличко. В личном Telegram-канале он сообщил, что обломками ракеты был автомобиль, а также крыша частного дома в Голосеевском районе украинской столицы. Кличко призвал киевлян оставаться в укрытиях, предупредив о продолжении ракетной атаки.

Ранее украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Об этом сообщило агентство НСН.

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