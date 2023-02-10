В Киеве объявили о воздушной тревоге

Городская и областная администрация объявила о воздушной тревоге в 22:46 по московскому времени. Сообщения распространились в телеграм-каналах.

В пятницу воздушную тревогу на Украине объявляли три раза. Журналисты сообщали о взрывах в ряде регионов, включая Киевскую, Харьковскую и Львовскую области.

Ранее взрыв прогремел в Оболонском районе украинской столицы. СМИ объяснили хлопки плановой работой специалистов по взрывотехнике, отмечает НСН.

