В Киеве объявили о воздушной тревоге
Администрация Киева предупредила горожан о воздушной тревоге, сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.
Городская и областная администрация объявила о воздушной тревоге в 22:46 по московскому времени. Сообщения распространились в телеграм-каналах.
В пятницу воздушную тревогу на Украине объявляли три раза. Журналисты сообщали о взрывах в ряде регионов, включая Киевскую, Харьковскую и Львовскую области.
Ранее взрыв прогремел в Оболонском районе украинской столицы. СМИ объяснили хлопки плановой работой специалистов по взрывотехнике, отмечает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+12 392 / сут.
Умерли
395 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+7 503 / сут.
- Минобороны Словакии предложило передать Украине истребители
- Адвокат Фургала: Приговор нужно немедленно отменить
- В СПЧ рассказали о состоянии госпитализированного Сванидзе
- В Киеве объявили о воздушной тревоге
- Военные США по приказу Байдена сбили аэростат над Аляской
- Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе
- Британцы восхитились словами Путина о России
- Зампостпреда РФ при ОБСЕ: Запад ищет предлоги для более глубокого вмешательства на Украине
- Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области
- Путин: Итоги 2022 года по России будут лучше предварительных расчетов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru