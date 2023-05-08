СМИ сообщили о взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях
Взрывы прогремели в Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.
«Сообщают о взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях», — отмечается в публикации.
По данным издания, в некоторых украинских регионах была объявлена воздушная тревога. В частности, об опасности предупредили жителей Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областей.
В ночь на понедельник взрывы прозвучали в Киеве и Одессе. Кроме того, сообщалось о хлопках на подконтрольных украинским властям территориях Запорожской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru