«Бескультурное достояние»: Вассерман не оценил заслуги Круга и Хоя
Песни «Сектора Газа» и Михаила Круга являются своеобразным достоянием, но уважать их не следует, заявил НСН Анатолий Вассерман.
Треки группы «Сектор Газа» и произведения Михаила Круга являются частью такой культурной среды, которую большинство россиян должно игнорировать и не уважать, рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с НСН.
Депутат Госдумы Ольга Германова 22 сентября предложила проверить некоторые песни Михаила Круга из-за нецензурной лексики, а чуть ранее её коллега Нина Останина сначала осудила нецензурные песни группы «Сектор Газа», а потом поспешила успокоить россиян, что о запрете речи не идет. С другой стороны, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил выдать этим песням статус культурного наследия, который не позволил бы ограничивать их распространение и исполнение в России. Вассерман поддержал коллег-критиков и невысоко оценил такую музыку.
«Я считаю, что это бескультурное достояние. "Сектор Газа", мягко говоря, не вполне заслуживает цитирования, а Михаил Круг работал в рамках среды уголовных преступников. Да, это тоже своеобразная культура со своими правилами поведения, но она не должна получать ни обвинения, ни малейшего уважения со стороны других слоев общества. Я готов поверить, что для Чернышова и его партии эта культура близка и, возможно, даже приятна, но я принадлежу к совершенно другой части русской культуры. И эту часть не могу воспринимать как заслуживающую сохранения и цитирования», — указал он.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН назвал музыку «Сектор Газа» достоянием эпохи.
