В Турции автобус с туристами попал в аварию, пострадали 15 человек

Автобус с туристами столкнулся с маршруткой в Аланье в Турции. Об этом сообщило агентство Iha.

«Около 09.10 мск в районе Конаклы... произошло столкновение туристического автобуса с маршруткой на трассе D400», - указано в сообщении.

По предварительным данным, при аварии получили травмы 15 человек. Двое пострадавших в тяжелом состоянии. Раненых госпитализировали.

Ранее в Турции микроавтобус с туристами, следовавший из Анталии в Каппадокию, столкнулся с легковушкой, пострадали восемь человек, пишет 360.ru.

