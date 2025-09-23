В Турции автобус с туристами попал в аварию, пострадали 15 человек
23 сентября 202510:59
Автобус с туристами столкнулся с маршруткой в Аланье в Турции. Об этом сообщило агентство Iha.
«Около 09.10 мск в районе Конаклы... произошло столкновение туристического автобуса с маршруткой на трассе D400», - указано в сообщении.
По предварительным данным, при аварии получили травмы 15 человек. Двое пострадавших в тяжелом состоянии. Раненых госпитализировали.
Ранее в Турции микроавтобус с туристами, следовавший из Анталии в Каппадокию, столкнулся с легковушкой, пострадали восемь человек, пишет 360.ru.
