Российские туристы пострадали в ДТП в турецкой Аланье

Российские туристы пострадали в результате ДТП в Аланье в Турции. Об этом рассказали в генконсульстве России в Анталье, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что на трассе D400 автобус с туристами столкнулся с маршруткой, травмы получили 15 человек.

«В районе города Аланья столкнулись два автобуса, в одном из которых, по предварительным данным, находились российские туристы. Среди них есть пострадавшие», - указали в генконсульстве.

Российские и турецкие власти выясняют подробности ЧП. Консульство выразило готовность оказать содействие пострадавшим россиянам.

Ранее автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецком Серике, пишет «Свободная пресса». Никто из людей не пострадал.

