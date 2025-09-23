Российские туристы пострадали в ДТП в турецкой Аланье
Российские туристы пострадали в результате ДТП в Аланье в Турции. Об этом рассказали в генконсульстве России в Анталье, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что на трассе D400 автобус с туристами столкнулся с маршруткой, травмы получили 15 человек.
«В районе города Аланья столкнулись два автобуса, в одном из которых, по предварительным данным, находились российские туристы. Среди них есть пострадавшие», - указали в генконсульстве.
Российские и турецкие власти выясняют подробности ЧП. Консульство выразило готовность оказать содействие пострадавшим россиянам.
Ранее автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецком Серике, пишет «Свободная пресса». Никто из людей не пострадал.
