В Республике Алтай опровергли данные о случаях заболевания бубонной чумой

Информация о случаях заболевания бубонной чумой в Республике Алтай не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.

«Сообщения о заболевании бубонной чумой в Республике Алтай, якобы завезенной из Монголии или Казахстана, - абсолютный фейк», - написал он в Telegram-канале, подчеркнув, что это подтвердили руководители региональных Минсельхоза и Минздрава на заседании кабмина.

Как отметил Максимов, ранее в СМИ появлялись сведения о природном очаге чумы в Монголии недалеко от республики. Однако в регионе случаев заражения «не было и нет». В граничащем с Монголией Кош-Агачском районе соблюдают меры профилактики и контроля и ежегодно проводят вакцинацию населения.

Ранее СМИ сообщили, что в провинции Хувсгел в Монголии один человек заболел бубонной чумой. В районе был введен карантин, пишет 360.ru.

