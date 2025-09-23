В России призвали законодательно урегулировать использование ИИ
Для противодействия кибермошенникам необходимо запретить разработку с помощью нейросети и распространение вредоносного ПО, заявил НСН эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.
Использование искусственного интеллекта в России должно регулироваться законом, поскольку кибермошенники будут применять его в своих целях, заявил НСН эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский.
Парламент Италии одобрил первый в Европейском союзе комплексный закон об искусственном интеллекте (ИИ). Новое законодательство вводит строгие правила использования технологии, сообщает Reuters. Например, за создание вредоносных дипфейков предусмотрена уголовная ответственность, а доступ для несовершеннолетних ограничен.
«Аналогичное законодательное регулирование искусственного интеллекта необходимо и в России, потому что злоумышленники будут использовать ИИ в своих целях, генерить фотографии и видео ваших руководителей, как мы это видели в Telegram. Ужесточение законодательства поможет существенно минимизировать такие риски», - заявил Дворянский.
По его словам, в России в последнее время уже проделана большая работа по развитию законодательной базы для противодействия кибермошенникам.
«Мы уже видим полноценное противодействие злоумышленникам, полноценную законодательную базу и огромный комплекс рекомендаций, которые позволяют пользователям не попадаться на эту ловушку. Пользователь, как правило, сам и данные свои отдает, и не очень внимательно относится к своей конфиденциальной информации. Здесь стоит задача донести до пользователя, что он сам отвечает за свою информацию, то есть помочь ему не совершить ошибку или подстраховать его. При использовании нейросетей должна быть запрещена разработка, передача и распространение вредоносного ПО. Это должно наказываться», - отметил эксперт по кибербезопасности.
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил НСН, что Россия может оказаться на обочине очередной технологической революции, если начнет преждевременно и необдуманно вводить регулирование искусственного интеллекта.
