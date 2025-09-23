В России призвали законодательно урегулировать использование ИИ

Использование искусственного интеллекта в России должно регулироваться законом, поскольку кибермошенники будут применять его в своих целях, заявил НСН эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский.

Парламент Италии одобрил первый в Европейском союзе комплексный закон об искусственном интеллекте (ИИ). Новое законодательство вводит строгие правила использования технологии, сообщает Reuters. Например, за создание вредоносных дипфейков предусмотрена уголовная ответственность, а доступ для несовершеннолетних ограничен.

«Аналогичное законодательное регулирование искусственного интеллекта необходимо и в России, потому что злоумышленники будут использовать ИИ в своих целях, генерить фотографии и видео ваших руководителей, как мы это видели в Telegram. Ужесточение законодательства поможет существенно минимизировать такие риски», - заявил Дворянский.