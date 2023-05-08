В Киеве после взрывов произошла протечка резервуара с топливом

В Соломенском районе Киева поврежден резервуар с топливом емкостью 10 тонн, сообщает ТАСС.

В Киеве и трех областях объявлена воздушная тревога

Зафиксирована утечка топлива, сообщила столичная военная администрация. Отмечается, что возгорания не произошло, на место направлены спасатели.

Ранее в Киевской области Украины была объявлена воздушная тревога, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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