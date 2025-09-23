Драпеко отказалась считать песни Круга и «Сектора Газа» культурным достоянием
Зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко заявила НСН, что в России уже есть реестр культурного достояния, дополнительный статус вводить не нужно.
Треки группы «Сектор Газа» и песни Михаила Круга нельзя назвать культурным достоянием страны, они должны пройти проверку временем, заявила НСН зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко.
Треки группы «Сектор Газа» и песни Михаила Круга хотят сделать культурным достоянием. С таким предложением к министру культуры РФ р обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его мнению, для популярных композиций нужен отдельный статус, который закрепил бы их вклад в культурное наследие, чтобы в будущем никто не мог наложить запрет на эти песни. Ранее депутат Госдумы Ольга Германова предлагала ограничить некоторые песни Михаила Круга из-за нецензурной лексики, а её коллега Нина Останина предложила запретить публично исполнять нецензурные треки группы «Сектор Газа». Драпеко не увидела необходимости в новом статусе для песен.
«Не думаю, что это творчество – это культурное достояние России. Я лично не знаю группу «Сектор Газа». Не все знают, значит, не достояние. Достояние – это то, что проверяется временем. Проходят десятилетия, а достояние остается. Например, Зыкина с ее песнями – это достояние. Композитор Баснер – достояние, потому что проверено временем. А с этими авторами предлагаю подождать. Вертинский, например, это достояние, но в свое время это тоже был шлягер, как Круг. Но Круг – это тюремный шлягер, а Вертинский – «интеллигентский». Поэтому подождем, жизнь все расставит на свои места», - отметила она.
Драпеко напомнила, что в России уже есть реестр культурного достояния, дополнительный статус вводить не нужно.
«У нас есть реестр нематериального культурного достояния РФ, куда входит в основном фольклор, сказки, былины. Это произведения, которые зарекомендовали себя столетиями, народное искусство. Время меняется, меняются герои. Но есть такие имена, которые через столетия проходят, они и есть достояние», - добавила депутат.
При этом она призвала не пытаться запретить «нецензурные песни».
«Что касается нецензурных слов в песнях, надо «запикивать» это при публичном исполнении. У нас это и делается в СМИ. Но исправлять то, что уже спето, как? Это неправильно. А запрещать – еще глупее», - заключила собеседница НСН.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил «Радиоточке НСН», что Группа «Сектор Газа» отражает эпоху 90-х, запрещать музыку того времени – это перебор.
