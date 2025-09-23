В Белгородской области детский сад поврежден при атаке БПЛА ВСУ

Детский сад был поврежден при атаке украинского беспилотника в Белгородской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Двое детей пострадали в Белгородской области при атаке дрона ВСУ

«В результате атаки ударного дрона... повреждено здание детского сада», - отметил собеседник агентства.

Как сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, за сутки регион атаковали почти 150 украинских беспилотников. В частности, в Белгороде были повреждены два социальных объекта. На фоне атак ВСУ глава региона призвал жителей оставить детей дома под присмотром, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Вячеслав Гладков
ТЕГИ:ВСУБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры