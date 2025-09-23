«Животные – эмпаты. Они считывают наши эмоции, настроение, видят, что нам нравится, что - нет, пытаются подражать в каком-то смысле. Но все-таки не всегда животные нас понимают и не всегда мы понимаем животное. Та же самая излишняя жестикуляция может их запутать. Чем больше мы общаемся, тем больше мы перенимаем привычки друг друга. И животные могут нас многому научить: какой-то неспешности, упорядоченности, незлобивости. Если мы говорим о кошках, то они, конечно, выбирают всегда одного человека. Какая бы большая семья ни была, кошка выбирает одного лидера. Она будет в большей степени копировать его поведение, слушать его, бояться. Собака – это стайное животное. Им чем больше людей, тем больше веселья. Для кошек уединение с одним членом семьи будет наиболее благоприятным. А постоянное внимание со стороны других может только раздражать. Как они выбирают? Это и личная симпатия, человеческие качества, и, возможно, даже индивидуальный запах», - рассказал он.

Ранее Шеляков заявил НСН, что если взять кошку из приюта, то отношения с ней будут замечательными, а животное будет благодарно и не покажет свой «скверный характер».

