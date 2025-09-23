Европа может оккупировать Молдавию, чтобы удержать республику «в русле русофобской политики». Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По данным ведомства, «евробюрократы» могут пойти в том числе на введение войск и фактическую оккупацию Молдавии.

«Осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ. Готовится натовский "десант" в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья. По имеющимся данным, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу», - подчеркнули в СВР.

По данным ведомства, сценарий неоднократно отработали на учениях альянса в Румынии и могут реализовать в Молдавии после парламентских выборов 28 сентября. Как отметили в СВР, Брюссель и Кишинев готовят грубые фальсификации результатов голосования и боятся, что граждане выйдут на митинги, чтобы защитить свои права. Тогда войска европейских стран войдут в республику по запросу молдавского президента Майи Санду.

При этом войска планируют ввести в страну даже в случае, если после выборов не потребуется внешнее вмешательство. Европейские военные могут появиться в республике для организации вооруженных провокаций против Приднестровья и войск России, размещенных в регионе.

«В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября», - указали в СВР.

Ранее спецслужба предупредила о подготовке Евросоюзом Майдана в Сербии 1 ноября, пишет 360.ru.

