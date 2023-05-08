Рогов сообщил об ударах по складам и позициям ВСУ в Запорожье

«Прилеты по складам и позициям боевиков ВСУ в Орехове», — подчеркнул Рогов.

Позже глава пророссийского движения сообщил о серии взрывов в разных районах города Запорожье.

В ночь на понедельник в ряде украинских регионов объявили воздушную тревогу. По данным СМИ, мощные взрывы прозвучали в Одессе, пишет RT. Также сообщалось о хлопках в Киевской области, отмечает телеканал «360».

