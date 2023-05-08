Рогов сообщил об ударах по складам и позициям ВСУ в Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об ударах по объектам ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале.

В Киеве после взрывов произошла протечка резервуара с топливом

«Прилеты по складам и позициям боевиков ВСУ в Орехове», — подчеркнул Рогов.

Позже глава пророссийского движения сообщил о серии взрывов в разных районах города Запорожье.

В ночь на понедельник в ряде украинских регионов объявили воздушную тревогу. По данным СМИ, мощные взрывы прозвучали в Одессе, пишет RT. Также сообщалось о хлопках в Киевской области, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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