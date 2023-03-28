СМИ сообщили о сбитом из-за российских дронов Су-27 ВВС Украины

В результате атаки российских беспилотников «Герань-2» был сбит истребитель Су-27 ВВС Украины. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

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По данным источника, самолет сбили в ночь на 28 марта. Пилот погиб.

Telegram-канал отметил, что это уже третий случай, когда истребители ВСУ терпят крушение в попытке сбить российские дроны.

Украина сформировала три ударных роты беспилотников, сообщил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров. Он уточнил, что дроны способны наносить удары, выполнять разведку и корректировать артиллерийский огонь, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиУкраина

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