В России выросли продажи книг о выгорании, стрессе и эмоциональной усталости

Россияне стали чаще читать книги о стрессе, эмоциональной усталости и выгорании, подсчитали аналитики сети книжных магазинов «Читай-город».

В мае продажи выросли в 1,5 раза по сравнению с показателями апреля 2025 года.



Рейтинг самых популярных у россиян книг про усталость возглавляет произведение Марты Бек «Собрать по кусочкам. Книга для тех, кто запутался, устал, перегорел». Следом идет «Я больше не могу. Как справиться с длительным стрессом» индийско-британского врача и писателя Рангана Чаттерджи. На третьем месте - «Уставшие. Реальная программа победы над выгоранием, когда совсем ничего не хочется и ничего не помогает» Алены Владимирской.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин рассказал «Радиоточке НСН», что в случае хронической усталости и депрессии нужно обязательно сменить деятельность.

