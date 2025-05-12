В России выросли продажи книг о выгорании, стрессе и эмоциональной усталости
Россияне стали чаще читать книги о стрессе, эмоциональной усталости и выгорании, подсчитали аналитики сети книжных магазинов «Читай-город».
В мае продажи выросли в 1,5 раза по сравнению с показателями апреля 2025 года.
Рейтинг самых популярных у россиян книг про усталость возглавляет произведение Марты Бек «Собрать по кусочкам. Книга для тех, кто запутался, устал, перегорел». Следом идет «Я больше не могу. Как справиться с длительным стрессом» индийско-британского врача и писателя Рангана Чаттерджи. На третьем месте - «Уставшие. Реальная программа победы над выгоранием, когда совсем ничего не хочется и ничего не помогает» Алены Владимирской.
Ранее социальный психолог Алексей Рощин рассказал «Радиоточке НСН», что в случае хронической усталости и депрессии нужно обязательно сменить деятельность.
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