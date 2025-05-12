В Калининграде бывшую сотрудницу финорганизации обвинили в хищении

Бывшая сотрудница финансовой организации в Калининграде подозревается в мошенничестве на сумму свыше 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным следствия, 55-летняя женщина, ранее работавшая в одной из финансовых компаний города, незаконно воспользовалась своим служебным положением. Как установили полицейские, в 2022 году она без ведома клиентов досрочно расторгала их договоры вкладов, а затем переводила деньги на их счета. После этого средства обналичивались и использовались в личных целях.

На Кубани чиновника задержали за хищение песка на 500 млн рублей

В правоохранительные органы обратились несколько потерпевших, заявивших о пропаже накоплений. В результате проверки было установлено, что от действий подозреваемой пострадали 17 человек, общий ущерб составил более 10 миллионов рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). На время расследования ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ХищениеКалининград

Горячие новости

Все новости

партнеры