В Калининграде бывшую сотрудницу финорганизации обвинили в хищении
Бывшая сотрудница финансовой организации в Калининграде подозревается в мошенничестве на сумму свыше 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По данным следствия, 55-летняя женщина, ранее работавшая в одной из финансовых компаний города, незаконно воспользовалась своим служебным положением. Как установили полицейские, в 2022 году она без ведома клиентов досрочно расторгала их договоры вкладов, а затем переводила деньги на их счета. После этого средства обналичивались и использовались в личных целях.
В правоохранительные органы обратились несколько потерпевших, заявивших о пропаже накоплений. В результате проверки было установлено, что от действий подозреваемой пострадали 17 человек, общий ущерб составил более 10 миллионов рублей.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). На время расследования ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru