В Калининграде бывшую сотрудницу финорганизации обвинили в хищении

В правоохранительные органы обратились несколько потерпевших, заявивших о пропаже накоплений. В результате проверки было установлено, что от действий подозреваемой пострадали 17 человек, общий ущерб составил более 10 миллионов рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). На время расследования ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, передает «Радиоточка НСН».

