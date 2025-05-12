В МИД России сочли перемирие попыткой усилить украинскую армию

Министерство иностранных дел России обвинило ряд западных стран в попытке добиться краткосрочного перемирия на Украине с целью восстановления боеспособности украинских вооруженных сил. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

По ее словам, инициаторами перемирия выступают те же государства, которые ранее признали, что минские соглашения использовались ими как инструмент для затягивания времени в интересах Киева.

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В частности, Захарова напомнила, что в 2022 году экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд открыто заявили о том, что не планировали реализацию договоренностей, подписанных в Минске, а рассматривали их как способ выиграть время для подготовки Украины к вооруженному конфликту.

Дипломат подчеркнула, что текущие призывы к 30-дневному прекращению огня служат тем же целям — предоставить Киеву передышку, необходимую для перегруппировки и продолжения противостояния с Россией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПеремириеУкраинаМИД России

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