В МИД России сочли перемирие попыткой усилить украинскую армию

Министерство иностранных дел России обвинило ряд западных стран в попытке добиться краткосрочного перемирия на Украине с целью восстановления боеспособности украинских вооруженных сил. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

По ее словам, инициаторами перемирия выступают те же государства, которые ранее признали, что минские соглашения использовались ими как инструмент для затягивания времени в интересах Киева.