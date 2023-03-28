Российская ПВО впервые перехватила управляемый реактивный снаряд GLSDB
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) впервые перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Экс-гендиректор «Роскосмоса» и глава спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявлял, что бомбы малого диаметра GLSDB американского производства несут серьезную угрозу, поскольку их сложно обнаружить и перехватить.
GLSDB оснащена инерциальной и спутниковой системами навигации и маршевой ступенью от неуправляемой ракеты М26 от реактивной системы залпового огня типа М270 и HIMARS разработки Lockheed Martin.
Ранее сообщалось, что США нарушили свое обещание, когда решили начать поставки дальнобойных ракет GLSDB на Украину.
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