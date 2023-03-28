На Украине объявили о создании трех рот ударных беспилотников
Украина сформировала первые три ударные роты дронов, сообщил в своих соцсетях министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.
По его словам, группы беспилотников готовы к применению. Чиновник отметил, что формированием рот Украина занималась вместе с партнерами.
Министр уточнил, что беспилотники могут наносить удары, выполнять разведку и наводить артиллерийский огонь. В состав групп передали пикапы, которые понадобятся для мобильных рейдов и доставки грузов, добавил Федоров.
Украинская армия активизировала применение дронов на луганском направлении, сообщил ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
СМИ 28 марта опубликовали фото обломков самодельного беспилотника в Новой Москве. Их обнаружил житель села Свитино, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 447 / сут.
Умерли
397 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 013 / сут.
- Спикер Рады Стефанчук: Украина не может сражаться до изнеможения
- Goldman Sachs: ИИ оставит без работы 300 млн человек
- Во Франции призвали учитывать позицию России для стабилизации Европы
- Экс-аналитик ЦРУ ответил на вопрос о вероятности войны с РФ цитатой Путина
- Сбой произошел в московском метро из-за человека на пути
- На Украине объявили о создании трех рот ударных беспилотников
- Херш: Байден вцепился в Украину для переизбрания в 2024 году
- CNN сообщил о снижении возможностей разведки США над Черным морем
- США прекращают делиться данными о ядерных силах с Россией
- В Ставропольском крае запретили использовать гражданские беспилотники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru