На Украине объявили о создании трех рот ударных беспилотников

По его словам, группы беспилотников готовы к применению. Чиновник отметил, что формированием рот Украина занималась вместе с партнерами.

Министр уточнил, что беспилотники могут наносить удары, выполнять разведку и наводить артиллерийский огонь. В состав групп передали пикапы, которые понадобятся для мобильных рейдов и доставки грузов, добавил Федоров.

Украинская армия активизировала применение дронов на луганском направлении, сообщил ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

СМИ 28 марта опубликовали фото обломков самодельного беспилотника в Новой Москве. Их обнаружил житель села Свитино, передает НСН.

