СМИ сообщи ли, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога
23 июня 202304:02
Тревога о воздушном нападении объявлена во всех регионах Украины, сообщает РИА Новости.
Кроме того, во Львове произошли взрывы, также несколько взрывов было в Днепропетровской области и контролируемом Киевом городе Запорожье.
В ночь на 20 июня воздушную тревогу объявили в центре и на западе Украины: в Киеве и области, а также в Черниговской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Львовской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru