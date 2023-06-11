Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога

Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

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Около 17:00 сигнал прозвучал в Киеве и восточных регионах Украины. Спустя семь минут воздушную тревогу объявили на всей территории страны.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Накануне серия взрывов прогремела в Днепропетровской и Харьковской областях. В Одессе сработала система противовоздушной обороны, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: kv.dsns.gov.ua
ТЕГИ:Воздушное пространствоУкраина

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