Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога
11 июня 202317:39
Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Около 17:00 сигнал прозвучал в Киеве и восточных регионах Украины. Спустя семь минут воздушную тревогу объявили на всей территории страны.
Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Накануне серия взрывов прогремела в Днепропетровской и Харьковской областях. В Одессе сработала система противовоздушной обороны, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru