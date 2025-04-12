Россиянам запретили покупать недвижимость в Финляндии

Уточняется, что парламента республики единогласно принял такие ограничения для граждан тех стран, которые, по мнению Евросоюза, представляют угрозу национальной безопасности.

При этом мера не затронет россиян, которые проживают в Финляндии постоянно. В этом случае есть возможность получить разрешение на покупку недвижимости.

Ранее сообщалось, что город Ханко в Финляндии выставил на продажу жилой комплекс, который был изъят у российского бизнесмена Бориса Ротенберга в 2022 году после введения экономических санкций, напоминает «Радиоточка НСН».

