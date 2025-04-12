Россиянам запретили покупать недвижимость в Финляндии
В Финляндии утвердили законопроект, который запрещает гражданам России принимать участие в сделках с недвижимостью в стране, сообщает финский телеканал Yle.
Уточняется, что парламента республики единогласно принял такие ограничения для граждан тех стран, которые, по мнению Евросоюза, представляют угрозу национальной безопасности.
При этом мера не затронет россиян, которые проживают в Финляндии постоянно. В этом случае есть возможность получить разрешение на покупку недвижимости.
Ранее сообщалось, что город Ханко в Финляндии выставил на продажу жилой комплекс, который был изъят у российского бизнесмена Бориса Ротенберга в 2022 году после введения экономических санкций, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Совете Федерации предложили запретить программу «Беременна в 16»
- Один человек погиб, двое пострадали в Белгородской области за сутки от атак ВСУ
- Россиянам запретили покупать недвижимость в Финляндии
- Минобрнауки: Переход на новую систему высшего образования не затронет ЕГЭ
- Студия Warner Bros. представит третий фильм о Битлджусе
- Двое мужчин пострадали при пожаре в Приморье
- Онищенко: Текущий сезон отличается повышенной заболеваемостью гриппом типа В
- Россия и Индонезия ведут переговоры о сотрудничестве в космосе
- СМИ назвали «антагонистичной» обстановку на переговорах Украины и США
- Путин поздравил с Днем космонавтики работников ракетно-космической отрасли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru