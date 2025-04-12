СМИ: Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество в энергетике

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан в ходе переговоров в Анталье обсудили тему сотрудничества в энергетике, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.

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Как сообщает агентство, на встрече на полях Анталийского дипломатического форума отдельное внимание уделили оценке двусторонних отношений в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что Лавров в ходе визита в Турции планирует не только провести двусторонние встречи с иностранными коллегами, но и выступить на дипломатическом форуме.

Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, будут обсуждаться основные аспекты международной повестки дня, в том числе ситуация на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Черноморском регионе, а также вопросы отношений с отдельными странами, напоминает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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