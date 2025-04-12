СМИ: Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество в энергетике

Как сообщает агентство, на встрече на полях Анталийского дипломатического форума отдельное внимание уделили оценке двусторонних отношений в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что Лавров в ходе визита в Турции планирует не только провести двусторонние встречи с иностранными коллегами, но и выступить на дипломатическом форуме.

Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, будут обсуждаться основные аспекты международной повестки дня, в том числе ситуация на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Черноморском регионе, а также вопросы отношений с отдельными странами, напоминает «Радиоточка НСН».



