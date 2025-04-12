В Ленинградской области повар ударил ножом посетителя суши-бара
В Ленинградской области повар суши-бара предположительно, ударил ножом 17-летнего посетителя, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Уточняется, что инцидент произошел, поскольку посетитель, по оценке сотрудника заведения, пришел в суши-бар в грязной одежде. По факту происшествия возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Пострадавший обратился в больницу с колото-резаным ранением. На данный момент он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС в чеченском Ачхой-Мартане, передает «Радиоточка НСН».
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