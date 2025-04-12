В Севастополе впервые проходят прослушивания в театральную школу Олега Табакова

12 и 13 апреля приемная комиссия театральной школы Олега Табакова во главе с худруком Владимиром Машковым впервые проводит прослушивания в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры Севастополя.

Участвовать в прослушивании могут ученики 9 или 10 класса, а также первого курса колледжа. По итогам прослушиваний в Севастополе приемная комиссия выберет абитуриентов, которые продолжат проходить отборочные испытания в Москве. На финальном конкурсе преподаватели учебного заведения выберут 24 будущих студентов школы Табакова.

Накануне в Севастополе состоялось несколько лекций. Их провели директор Театральной школы Марина Самусева, мастера Алёна Лаптева, Артур Касимов и Севастьян Смышников, а также педагоги Сергей Угрюмов и Виталий Егоров.

В этом году приемная кампания проходит в рамках проекта «Школа Табакова: траектория театрального образования», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В регионах пройдут не только прослушивания, но и творческие встречи, мастер-классы и лекции.

Подробная информация о поступлении опубликована на сайте учебного заведения в разделе «Абитуриентам».

