В Совете Федерации предложили запретить программу «Беременна в 16»

В ходе открытого диалога с главой Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Григорием Гуровым она отметила, что, совершенствуя демографическую политику страны, важно соблюдать «какие-то рамки».

По словам Лазуткиной, выход подобного шоу в эфире нормализует подростковую беременность, хотя девушки, которые не достигли совершеннолетия, не способны «воспитать достойного гражданина».

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов также сказал «Радиоточке НСН», что телепередачи и кинопроекты о ранней беременности должны быть запрещены, потому что «смакование» такого уголовного преступления на экране – не норма.

