В Совете Федерации предложили запретить программу «Беременна в 16»
Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Юлия Лазуткина выступила с предложением запретить телевизионное шоу «Беременна в 16», которое в 2024 году переименовали в «Мама в 16». Об этом сообщают «Ведомости».
В ходе открытого диалога с главой Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Григорием Гуровым она отметила, что, совершенствуя демографическую политику страны, важно соблюдать «какие-то рамки».
По словам Лазуткиной, выход подобного шоу в эфире нормализует подростковую беременность, хотя девушки, которые не достигли совершеннолетия, не способны «воспитать достойного гражданина».
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов также сказал «Радиоточке НСН», что телепередачи и кинопроекты о ранней беременности должны быть запрещены, потому что «смакование» такого уголовного преступления на экране – не норма.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru