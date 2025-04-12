Один человек погиб, двое пострадали в Белгородской области за сутки от атак ВСУ
За минувшие сутки в результате атак ВСУ на Белгородскую область погиб один человек, еще двое получили ранение, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Уточняется, что мужчина умер на месте при ударе БПЛА в районе села Мешковое Шебекинского округа. Минно-взрывную травму и осколочные ранения получил житель в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа, помимо прочего за медицинской помощью обратился мужчина, пострадавший в райцентре Ракитное.
При этом в общей сложности были атакованы восемь муниципалитетов с помощью минимум 41 беспилотника.
Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ уничтожили в двух городах и трех районах Ростовской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru