Минобороны РФ: Российская авиация нанесла удар по украинскому авиапредприятию

Уточняется, что удары по цехам ремонта бронетехники и сборки БПЛА, а также по другим объектам совершен силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии.

Помимо прочего российские военные сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, произведенных в США.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ были уничтожены в двух городах и трех районах Ростовской области, передает «Радиоточка НСН».

