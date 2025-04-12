Минобороны РФ: Российская авиация нанесла удар по украинскому авиапредприятию
Российские военные нанесли удар по авиационному предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также по инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что удары по цехам ремонта бронетехники и сборки БПЛА, а также по другим объектам совершен силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии.
Помимо прочего российские военные сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, произведенных в США.
Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ были уничтожены в двух городах и трех районах Ростовской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru