Минобороны РФ: Российская авиация нанесла удар по украинскому авиапредприятию

Российские военные нанесли удар по авиационному предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также по инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

ВСУ за сутки пять раз атаковали объекты российской энергетики

Уточняется, что удары по цехам ремонта бронетехники и сборки БПЛА, а также по другим объектам совершен силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии.

Помимо прочего российские военные сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, произведенных в США.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ были уничтожены в двух городах и трех районах Ростовской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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