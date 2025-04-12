Глеб Калюжный снимается в военном фильме в ДНР
Актер Глеб Калюжный, известный по сериалу «Вампиры средней полосы» и фильму «Красный шелк», в данный момент снимается в военном фильме «Малыш» на территории ДНР, сообщает РБК со ссылкой на его директора Григория Сухова.
Уточняется, что после работы в этом проекте, в конце мая, артист начнет прохождение срочной службы в армии.
По словам Сухова, актер готов проходить службу в войсках, в которые его распределят.
Как сообщалось в начале марта, Калюжный стал фигурантом уголовного дела за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Основанием стало «продолжительное уклонение» 26-летнего Калюжного от срочной службы в армии.
Затем актер приехал на допрос к следователю, частично признал вину. Также посетил военкомат, где его оштрафовали на 30 тысяч рублей за неявку по повестке и также вручили новую. Как пишет «Коммерсант», 16 апреля артисту необходимо явиться на сборный пункт, после чего дело против него могут прекратить.
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