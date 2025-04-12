СМИ: В России на 25% подорожают лимоны из-за неурожая в Турции
Цена на лимоны в России может вырасти на 25%, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.
Уточняется, что ключевыми поставщиками на данный момент выступают Турция и Египет. При этом объем турецкого урожая снизился на фоне неблагоприятных погодных условий, потому стоимость опта выросла до 180 рублей за килограмм, а с учетом наценки она может составить до 230 рублей за килограмм для конечного потребителя.
Лимоны из Египта также могут подорожать до 180-200 рублей за килограмм с учетом стоимости логистики.
Ранее Минпромторг Турции объявил о приостановке экспорта лимонов в связи с холодной погодой и необходимостью удовлетворения внутреннего спроса. При этом управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк отмечал, что это решение не отразится на ценах в России, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глеб Калюжный снимается в военном фильме в ДНР
- СМИ: В России на 25% подорожают лимоны из-за неурожая в Турции
- В Ленинградской области повар ударил ножом посетителя суши-бара
- «Автостат»: Продажи автомобилей в России упадут на 5-20% в 2025 году
- В Совете Федерации предложили запретить программу «Беременна в 16»
- Один человек погиб, двое пострадали в Белгородской области за сутки от атак ВСУ
- Россиянам запретили покупать недвижимость в Финляндии
- Минобрнауки: Переход на новую систему высшего образования не затронет ЕГЭ
- Студия Warner Bros. представит третий фильм о Битлджусе
- Двое мужчин пострадали при пожаре в Приморье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru