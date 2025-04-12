СМИ: В России на 25% подорожают лимоны из-за неурожая в Турции

Уточняется, что ключевыми поставщиками на данный момент выступают Турция и Египет. При этом объем турецкого урожая снизился на фоне неблагоприятных погодных условий, потому стоимость опта выросла до 180 рублей за килограмм, а с учетом наценки она может составить до 230 рублей за килограмм для конечного потребителя.

Лимоны из Египта также могут подорожать до 180-200 рублей за килограмм с учетом стоимости логистики.

Ранее Минпромторг Турции объявил о приостановке экспорта лимонов в связи с холодной погодой и необходимостью удовлетворения внутреннего спроса. При этом управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк отмечал, что это решение не отразится на ценах в России, напоминает «Радиоточка НСН».

