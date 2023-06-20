Во Львове и области прогремели взрывы
Взрывы прогремели во Львове и Львовской области на западе Украины. Об этом сообщил телеканал ТСН со ссылкой на мэра города Андрея Садового.
«Во Львове и области - взрывы. Оставайтесь в укрытии или хотя бы в коридоре», — заявил градоначальник.
По данным военной администрации региона, во Львове, предварительно, был поврежден объект критической инфраструктуры, возник пожар. На месте работают экстренные службы.
В ночь на вторник воздушную тревогу объявили в центре и на западе Украины: в Киеве и области, а также в Черниговской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Львовской областях, напоминает «Свободная пресса». Известно, что в украинской столице прогремели взрывы, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Госдуме предложили использовать маткапитал в качестве вклада
- Пригожин назвал Виктора Бута надеждой России
- Во Львове и области прогремели взрывы
- Российские разведчики уничтожили на авдеевском направлении технику ВСУ
- СМИ: ЕС готовит пакет помощи Украине на €50 млрд
- Авиация ищет пропавшую в месте крушения «Титаника» подводную лодку с туристами
- СМИ: выручка российских компаний впервые превысила 1 квадриллион рублей
- Маск прокомментировал провал ВСУ
- СМИ: Украина готовит контракты о производстве западных вооружений
- Кулеба заявил, что ему будет недостаточно оружия, сколько бы ни дали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru