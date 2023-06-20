Во Львове и области прогремели взрывы

Взрывы прогремели во Львове и Львовской области на западе Украины. Об этом сообщил телеканал ТСН со ссылкой на мэра города Андрея Садового.

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«Во Львове и области - взрывы. Оставайтесь в укрытии или хотя бы в коридоре», — заявил градоначальник.

По данным военной администрации региона, во Львове, предварительно, был поврежден объект критической инфраструктуры, возник пожар. На месте работают экстренные службы.

В ночь на вторник воздушную тревогу объявили в центре и на западе Украины: в Киеве и области, а также в Черниговской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Львовской областях, напоминает «Свободная пресса». Известно, что в украинской столице прогремели взрывы, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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