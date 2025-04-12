«Автостат»: Продажи автомобилей в России упадут на 5-20% в 2025 году
По итогу 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России не превысят 1,5 миллиона штук, допускает аналитическое агентство «Автостат».
Для сравнения, в 2024 году было продано 1,57 миллиона автомобилей. С учетом нового прогноза объем рынка снизится на 5%.
При этом базовый прогноз «Автостата» также допускает, что за год в России реализуют 1,3 миллиона легковых машин, что на 12% ниже показателей 2024 года. Есть и негативный прогноз, согласно которому падение рынка в 2025 году составит 20%.
Ранее сообщалось, что объем импорта в Россию новых автомобилей в феврале 2025 года составил 16,2 тысячи экземпляров, что на 73% меньше, чем в феврале 2024 года, и вдвое меньше, чем в январе 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
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