СМИ: Предложение Зеленского о бесполётной зоне над Украиной грозит войной с НАТО
5 октября 202503:02
Идея о создании бесполётной зоны над Украиной, которую предложил Владимир Зеленский, приведёт к эскалации отношений Североатлантического альянса и Москвы, сообщает The American Conservative.
Издание считает эту идею безответственной, так как несет риски третьей мировой войны.
Ранее стало известно, что на Западе рассматривают возможность фактического прекращения огня на Украине за счет создания американского «воздушного щита», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
