Владельцы Porsche в России сообщают о массовых блокировках машин через спутник

В России отмечены массовые случаи блокировки автомобилей Porsche с двигателями внутреннего сгорания из-за сбоя в работе штатной спутниковой сигнализации. Как сообщили в компании «Рольф», число обращений владельцев резко выросло с 28 ноября, и у части клиентов автомобили уже оказались фактически недоступны.

По данным дилера, связь со спутниковым модулем сейчас отсутствует у всех моделей Porsche с ДВС, из-за чего под угрозой блокировки находится любой такой автомобиль.