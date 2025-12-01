Владельцы Porsche в России сообщают о массовых блокировках машин через спутник

В России отмечены массовые случаи блокировки автомобилей Porsche с двигателями внутреннего сгорания из-за сбоя в работе штатной спутниковой сигнализации. Как сообщили в компании «Рольф», число обращений владельцев резко выросло с 28 ноября, и у части клиентов автомобили уже оказались фактически недоступны.

По данным дилера, связь со спутниковым модулем сейчас отсутствует у всех моделей Porsche с ДВС, из-за чего под угрозой блокировки находится любой такой автомобиль.

Чистка брендов: Какие китайские автомобили могут уйти из России

В компании уточнили, что временно снять блокировку можно лишь через перезагрузку штатного блока сигнализации, для чего требуется его разбор. Специалисты продолжают искать способ устранения этой проблемы.

Отдельные схожие случаи фиксируются и среди владельцев Mercedes-Benz, однако там проблема не приводит к полной блокировке машин. Причины происходящего пока не установлены. В «Рольфе» не исключили, что сбой мог быть вызван преднамеренными действиями, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma\TASS
ТЕГИ:РоссиянеБлокировкаАвтомобили

Горячие новости

Все новости

партнеры